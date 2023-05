Windows 10: Microsoft sollecita l’upgrade a Windows 11

15 May 2023 – 13:04

Microsoft vuole spingere gli utenti ad installare Windows 11, quindi mostra avvisi a schermo interno sui dispositivi con Windows 10 22H2.

