Facebook: richieste di amicizia inviate da un bug

15 May 2023 – 10:11

Uno strano bug su Facebook ha causato l’invio involontario e automatico di richieste di amicizia visitando i profili degli utenti.

