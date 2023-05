BPFDoor: backdoor Linux difficile da rilevare

15 Maggio 2023 – 19:45

BPFDoor è una backdoor per Linux che sfrutta diverse tecniche per evitare la rilevazione e aggirare i filtri dei firewall per il traffico in entrata.

The post BPFDoor: backdoor Linux difficile da rilevare appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico