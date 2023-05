Apple: visore AR/VR apprezzato dal fondatore di Oculus

15 May 2023 – 13:39

Palmer Luckey di Oclus ha postato su Twitter il suo apprezzamento nei confronti del visore AR/VR di Apple, dichiarando che è un buon device.

The post Apple: visore AR/VR apprezzato dal fondatore di Oculus appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico