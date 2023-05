Microsoft Surface Pro 9: versione con i5 e 8/256GB scontata di 380€

13 Maggio 2023 – 22:45

Il Microsoft Surface Pro 9 è protagonista di un’ottima offerta su Amazon che sconta il tablet del 29%: il risparmio è veramente notevole!

Fonte: Punto Informatico