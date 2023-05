Come utilizzare una passkey per accedere al tuo account Google

13 May 2023 – 15:48

Google introduce la passkey come alternativa più sicura alle password e all’autorizzazione a due fattori, per accedere nei siti con più sicurezza.

