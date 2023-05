Carta d’Identità Elettronica: login senza app

13 May 2023 – 16:42

Da ieri è possibile utilizzare le credenziali di livello 1 e 2 della Carta d’Identità Elettronica per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.

