Blink Video Doorbell: il citofono intelligente da avere scontato del 35%

13 May 2023 – 13:41

Il Blink Video Doorbell è un campanello intelligente dotato anche di videocamera FullHD. Il prezzo su Amazon è davvero incredibile.

The post Blink Video Doorbell: il citofono intelligente da avere scontato del 35% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico