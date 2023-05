WhatsApp: modifica dei messaggi inviati da Android e Web

12 May 2023 – 10:23

WhatsApp sta implementando la funzione che consente di modificare i messaggi inviati anche sull’app per Android e sulla sua versione Web.

Fonte: Punto Informatico