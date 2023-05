Spotify: boom podcast su IA, +500% episodi dedicati

12 May 2023 – 13:24

Spotify non approva le canzoni generate dalle IA, ma propone sempre più podcast sul tema: gli episodi al riguardo sono moltissimi!

Fonte: Punto Informatico