OPPO abbandona chip MariSilicon? Chiusa divisione Zeku

12 Maggio 2023 – 16:45

OPPO ha preso una decisione alquanto sorprendente che va contro i piani fissati nel corso degli ultimi anni, in un periodo anomalo ma ottimo per gli smartphone a causa della pandemia: la sua giovane unità di progettazione di chip Zeku verrà chiusa alla luce della debole domanda globale di telefoni e altri dispositivi, nell’ottica di […]

The post OPPO abbandona chip MariSilicon? Chiusa divisione Zeku appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico