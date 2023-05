MediaTek Dimensity 9200+ sfida Snapdragon 8 Gen 2

12 May 2023 – 13:15

Il nuovo Dimensity 9200+ è la risposta di MediaTek allo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm per gli smartphone di fascia alta.

