Linda Yaccarino è il nuovo CEO di Twitter

12 May 2023 – 19:12

Confermate le indiscrezioni di questa mattina: Linda Yaccarino è stata scelta come nuovo CEO di Twitter, mentre Elon Musk assumerà il ruolo di CTO.

Fonte: Punto Informatico