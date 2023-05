Greatness: tool per phishing contro Microsoft 365

12 Maggio 2023 – 13:45

Greatness è una nuova piattaforma PaaS che consente di eseguire attacchi di phishing contro gli account Microsoft 365 delle aziende.

The post Greatness: tool per phishing contro Microsoft 365 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico