OnePlus 11 riceve Beta Android 14, ma attenzione

11 May 2023 – 10:14

Android 14 Beta 1 è ufficialmente disponibile per OnePlus 11, ma non è ancora stabile e sicuro: fate attenzione se volete installarlo.

The post OnePlus 11 riceve Beta Android 14, ma attenzione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico