Google Pixel Tablet diventa uno smart display

11 May 2023 – 13:06

Il Google Pixel Tablet con schermo da 10,95 pollici, processore Tensor G2 e 8 GB di RAM può diventare uno smart display con il Charging Speaker Dock.

