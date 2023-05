Samsung Galaxy Watch4 a soli 122€: che BOMBA su Amazon

10 May 2023 – 9:46

Approfitta subito dell’offerta Amazon che sta scontando l’ottimo Samsung Galaxy Watch4: acquistalo a soli 122€, sconto 52% ed extra 6,45€.

The post Samsung Galaxy Watch4 a soli 122€: che BOMBA su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico