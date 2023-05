PlugwalkJoe estradato negli USA: 70 anni di prigione?

10 May 2023 – 18:55

PlugwalkJoe, autore dell’accesso a diversi account Twitter nel 2020, è stato estradato negli Stati Uniti e ora rischia oltre 70 anni di prigione.

