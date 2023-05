Google I/O 2023: Pixel 7a e Pixel Fold ufficiali

10 Maggio 2023 – 22:45

Gli attesi smartphone Pixel 7a e Pixel Fold sono ufficiali: le novità hardware di Google annunciate dal palco dell’evento I/O 2023.

