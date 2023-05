Bard per tutti e con l’IA generativa di Adobe Firefly

10 May 2023 – 19:38

Grandi novità per Bard annunciate dal palco dell’evento Google I/O 2023: accesso libero per tutti e integrazione di Adobe Firefly.

