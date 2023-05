Apple: Final Cut Pro e Logic Pro sul visore AR/VR

10 May 2023 – 13:11

Mark Gurman ritiene che il visore AR/VR di Apple sarà in grado di eseguire anche le app Final Cut Pro e Logic Pro progettate per iPad.

