Amazon: funzione Gesti per interagire con Alexa su Echo Show

10 May 2023 – 13:43

Amazon ha reso disponibile per gli utenti italiani la possibilità di usare la funzione Gesti per interagire con Alexa su Echo Show 8 e 10.

Fonte: Punto Informatico