Virgin Galactic: missione Unity 25 a fine mese

9 Maggio 2023 – 19:46

Dopo quasi due anni dalla precedente missione, Virgin Galactic ha annunciato che il nuovo volo suborbitale avverrà a fine mese con quattro dipendenti.

The post Virgin Galactic: missione Unity 25 a fine mese appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico