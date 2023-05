Notebook, che affare: HP 250 G9 a prezzo stracciato

9 May 2023 – 10:17

Con processore Intel e sistema operativo Windows 11 Pro, il notebook HP 250 G9 a questo prezzo è un vero affare da cogliere al volo.

The post Notebook, che affare: HP 250 G9 a prezzo stracciato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico