LinkedIn licenzia centinaia di dipendenti, attenti alle IA

9 May 2023 – 13:09

LinkedIn annuncia un round di licenziamenti, seguendo l’esempio di altre società del mondo tech: questa volta, però, l’IA creerà nuovi posti.

