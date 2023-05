La SSD da 500 GB di Crucial (P3 Plus) in sconto del 42%

9 May 2023 – 10:37

L’unità SSD da 500 GB di Crucial (modello P3 Plus) è a quasi metà prezzo su Amazon: meglio approfittare dell’occasione finché in tempo.

The post La SSD da 500 GB di Crucial (P3 Plus) in sconto del 42% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico