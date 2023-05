Huawei MatePad 11: versione 2023 del tablet

9 Maggio 2023 – 19:45

Huawei ha svelato il nuovo MatePad 11 (2023) con schermo da 11 pollici, processore Snapdragon 865, 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

