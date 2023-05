Falsi codici QR usati per rubare denaro

9 May 2023 – 13:16

Nelle ultime settimane sono aumentate le truffe effettuate tramite codici QR che consentono di rubare il denaro delle ignare vittime.

