Migliaia di hacker sfidano l’intelligenza artificiale

8 Maggio 2023 – 13:46

Durante il DEF CON 31, migliaia di hacker esamineranno i modelli IA di sei aziende per individuare eventuali pericoli per sicurezza e privacy.

