Wired Next Fest 2023 Trentino, Stefano Rapone e Daniele Tinti con Tintoria

7 Maggio 2023 – 15:20

È il primo comedy podcast italiano e in occasione del festival i due stand-up comedian hanno registrato una puntata in diretta in piazza Malfatti in compagnia di Alessandro Masala, fondatore di Breaking Italy

Fonte: Wired