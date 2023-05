Samsung svela One UI 5 Watch con molte novità

7 Maggio 2023 – 13:45

Samsung ha svelato le principali novità incluse dell’aggiornamento One UI 5 Watch che sarà disponibile nei prossimi mesi sui Galaxy Watch.

The post Samsung svela One UI 5 Watch con molte novità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico