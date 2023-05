ChatGPT, Guido Scorza al Wired Next Fest 2023: “Il Garante ha agito di urgenza? No, eravamo già in ritardo”

7 May 2023 – 12:04

Il componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali rimarca l’importanza dell’intervento dell’Authority e sottolinea come sia stato il successo del tool a generare una reazione forte

Fonte: Wired