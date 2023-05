POS senza canone e commissioni all’1%: ecco l’offerta di Axerve

6 May 2023 – 19:36

Con l’offerta d Axerve è possibile accedere ad un POS con commissioni all’1% e senza alcun canone, ecco i dettagli.

The post POS senza canone e commissioni all’1%: ecco l’offerta di Axerve appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico