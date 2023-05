PC desktop da gaming Acer: i7 e RTX 3060 a prezzo ribassato (-400€)

6 Maggio 2023 – 13:46

Scende il prezzo su Acer Nitro N50, fantastico PC Desktop da gaming con design futuristico: risparmi 400 euro.

The post PC desktop da gaming Acer: i7 e RTX 3060 a prezzo ribassato (-400€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico