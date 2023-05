Extender AVM Fritz! con Wi-Fi 6 superveloce a soli 76,99€

6 Maggio 2023 – 7:45

Amazon propone a meno di 80 euro uno dei migliori ripetitori per il segnale Wi-Fi disponibile sul mercato: l’AVM Fritz!Repeater 1200.

The post Extender AVM Fritz! con Wi-Fi 6 superveloce a soli 76,99€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico