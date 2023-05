Chiavetta USB 128GB Kingston: stile e praticità a meno di 9 euro

6 Maggio 2023 – 13:45

Questa velocissima chiavetta USB Kingston da 128GB è in offerta su Amazon a meno di 9 euro: niente per un oggetto sempre utile.

The post Chiavetta USB 128GB Kingston: stile e praticità a meno di 9 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico