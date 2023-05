WhatsApp: novità per sondaggi e condivisioni

5 May 2023 – 10:41

Nei prossimi giorni saranno disponibili nuove opzioni per i sondaggi nelle chat di gruppo e per la condivisione dei contenuti (foto, video e documenti).

