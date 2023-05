Fineco, gestisci le tue finanze personali con 12 mesi di canone gratis

5 May 2023 – 16:43

propone un conto corrente con 12 mesi di canone gratis e una vasta gamma di servizi per la gestione del denaro con la massima praticità, anche attraverso l’utilizzo dello smartphone. Fino al 30 giugno 2023, se attivi online un conto con Fineco, il canone mensile è gratuito per i primi 12 mesi. Finito il periodo […]

The post Fineco, gestisci le tue finanze personali con 12 mesi di canone gratis appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico