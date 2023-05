Chiavetta USB 3.1 da 128GB, firmata Amazon costa pochissimo

5 May 2023 – 16:16

Espandi la tua memoria e porta con te ogni file con la Chiavetta USB 128GB di Amazon Basics, la trovi adesso su Amazon.

The post Chiavetta USB 3.1 da 128GB, firmata Amazon costa pochissimo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico