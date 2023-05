5G: in Italia diminuisce disinformazione su rischi salute

5 May 2023 – 13:27

Nuovi report confermano che la disinformazione sul 5G e sui rischi sulla salute sta diminuendo: più spazio a dati confermati dalla scienza.

The post 5G: in Italia diminuisce disinformazione su rischi salute appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico