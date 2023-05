Windows 11: problemi con il riconoscimento vocale

4 May 2023 – 13:15

Dopo l’installazione dell’update KB5022913 su Windows 11 si stanno presentando problemi con il riconoscimento vocale, si tratta di un bug.

The post Windows 11: problemi con il riconoscimento vocale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico