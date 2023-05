Microsoft ostacola l’uso di browser diversi da Edge

4 May 2023 – 16:41

Gli aggiornamenti dell’11 aprile di Windows 11 e 10 impediscono di impostare Chrome come browser predefinito con un singolo clic.

The post Microsoft ostacola l’uso di browser diversi da Edge appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico