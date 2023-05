ISWEEK è l’evento che celebra i software italiani

4 May 2023 – 10:29

Dal 24 al 26 maggio andrà in scena ISWEEK, il primo evento dedicato ai software italiani e, più in generale, al Made in Italy tecnologico.

