Bing Chat disponibile per tutti con nuove funzionalità

4 May 2023 – 10:29

Microsoft ha annunciato la disponibilità per tutti di Bing Chat e l’arrivo di nuove funzionalità, tra cui la cronologia delle conversazioni.

The post Bing Chat disponibile per tutti con nuove funzionalità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico