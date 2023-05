Tinder abbandona Russia: niente dating a causa della guerra

3 May 2023 – 10:22

Match Group conferma l’abbandono della Russia per Tinder: l’app di dating lascerà tale mercato a fine giugno 2023.

