SpaceX Starship: ambientalisti denunciano la FAA

3 May 2023 – 13:05

Gli ambientasti del Texas hanno denunciato la FAA, in quanto ha permesso il lancio dello Starship di SpaceX, senza aver effettuato un’analisi completa.

