Elon Musk vuole riassegnare l’account di NPR

3 May 2023 – 10:17

Elon Musk ha minacciato di riassegnare l’account di NPR ad un’altra azienda, se l’organizzazione no-proft non pubblicherà qualcosa su Twitter.

The post Elon Musk vuole riassegnare l’account di NPR appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico