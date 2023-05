Virgin FIBRA proroga: PROMO fino al 31 Maggio 2023

2 Maggio 2023 – 19:45

La Virgin FIBRA è stata ufficialmente confermata la proroga al 31 Maggio 2023. Scopri come richiedere l’attivazione di questa tariffa a meno di 25 euro al mese per ben 18 mesi con soli 19,99 euro di attivazione iniziale. Proroga Virgin Fibra: ecco tutti i dettagli della PROMO La tariffa in Fibra Ottica FTTH del nuovo […]

The post Virgin FIBRA proroga: PROMO fino al 31 Maggio 2023 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico