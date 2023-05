Samsung Galaxy Tab A8 in ERRORE di PREZZO: solo 171€

2 May 2023 – 10:09

Amazon probabilmente potrebbe essere il protagonista di un errore di prezzo vendendo il fantastico Samsung Galaxy Tab A8 a soli 171€, approfittane.

The post Samsung Galaxy Tab A8 in ERRORE di PREZZO: solo 171€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico