MacBook Air: modello da 15 pollici alla WWDC 2023

2 May 2023 – 10:23

Mark Gurman sostiene che il nuovo MacBook Air da 15 pollici verrà presentato da Apple in occasione della WWDC 2023 in programma a giugno.

